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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يستعرض جهود مصر لدعم لبنان ..فيديو

لبنان
لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من لبنان، إن مصر تلعب دورًا محوريًا لدعم بيروت، وتأتي الجهود المصرية من خلال الاجتماعات المستمرة للسفير ياسر علوي مع المسؤولين اللبنانيين كجزء من صورة كاملة لدعم واستقرار البلاد خلال السنوات الماضية.

وأضاف «سنجاب»، في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الدعم المصري للبنان مستمر في كل الأزمات؛ بداية من فتح جسر جوي مصري لدعم لبنان بالمستلزمات الطبية والغذاء بعد تفجير ميناء بيروت البحري، وإرسال 27 طن مساعدات طبية للوقوف بجانب بيروت في أزمة الكوليرا.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه إيمانًا بالدور المصري على المستوى السياسي زار نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، مصر أكثر من 3 مرات، وكانت هناك رسالة دعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن لبنان في وجدان مصر التي تحرص دائما على استقرار الدولة اللبنانية وحفظ الأمن فيها.

مسافة واحدة 

وأكد أن دور مصر دائمًا حيادي، وأنها على مسافة واحدة من الجميع، وتدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتحرص على التواصل من أجل حل جميع أزمات الشعب اللبناني الشقيق.

المستلزمات الطبية السنوات الماضية السيسي مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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