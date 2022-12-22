شاب مصري يفوز بجائزة أفضل مصور هاوي في العالم: فخور..فيديو

كشف يوسف ناصر تفاصيل فوزه بجائزة أفضل مصور شاب هاوي في العالم لعام 2022 من مجلة بريطانية .

وقال يوسف ناصر في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" كنت اتابع كل الصور المشاركة في المسابقة العالمية كي أستطيع تحديد المستوى الذي أنافس معه ".

وأضاف يوسف ناصر :" سعيد جدا بفوزي بالمسابقة العالمية"، مضيفا:" الصور التي شاركت فيها بالمسابقة التقطتها من اماكن مختلفة في الجمهورية ".

وتابع يوسف ناصر:" استطعت أن أكون علاقات طيبة مع الشباب في المناطق التي التقط الصور فيها ".

واكمل يوسف ناصر :" استطعت أن أخرج بمجموعة من الصورة الجيدة التي شاركت فيها في المسابقة العالمية وحققت المركز الاول ".