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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاب مصري يفوز بجائزة أفضل مصور هاوي في العالم: فخور..فيديو

شاب مصري يفوز بجائزة
شاب مصري يفوز بجائزة أفضل مصور هاوي بالعالم

كشف يوسف ناصر تفاصيل فوزه بجائزة أفضل مصور  شاب هاوي في العالم لعام 2022  من مجلة بريطانية .

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وقال  يوسف ناصر  في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" كنت اتابع كل الصور المشاركة في  المسابقة العالمية كي  أستطيع تحديد المستوى الذي أنافس معه ".

 

وأضاف يوسف ناصر :"  سعيد جدا بفوزي بالمسابقة العالمية"، مضيفا:"  الصور التي شاركت فيها بالمسابقة التقطتها من اماكن مختلفة في الجمهورية ".

 

وتابع يوسف ناصر:"  استطعت أن أكون علاقات طيبة مع الشباب في المناطق التي التقط الصور فيها ".

 

واكمل يوسف ناصر :"  استطعت أن أخرج بمجموعة من الصورة  الجيدة التي شاركت فيها في المسابقة العالمية وحققت المركز الاول ".

مصور شاب يوسف ناصر اخبار التوك شو تصوير

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