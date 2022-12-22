منح ستيفن سبيلبرج جائزة دب مهرجان برلين الفخرية

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الشهير ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73.



ومن المنتظر أن يعرض المهرجان الألماني فيلم سبيلبرغ الأخير، The Fabelmans ، فيما يمنحه الجائزة يوم 21 من شهر فبراير 2023.

وكشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في وقت سابق عن بوستر الدورة المقبلة لعام 2023، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 26 فبراير 2023، في نسخته الـ 73.

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي البوستر الرسمي للدورة المقبلة من تصميم كلوديا شرامكي، وأهدت إدارة المهرجان البوستر للجمهور الذي يتابع بفضول وحماس وتصفيق حاد فعالياته السنوية.



وظهرت في رسمة البوستر وجوه مختلفة لأنماط جمهور مهرجان برلين، وتم طرحه للبيع في منافذ عبر الإنترنت باعتباره هدية الكريسماس لمحبي السينما العالمية.

واختيرت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 73، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 26 فبراير 2023.