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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منح ستيفن سبيلبرج جائزة دب مهرجان برلين الفخرية

ستيفن سبيلبرغ
ستيفن سبيلبرغ

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي عن تكريم المخرج والمنتج وكاتب السيناريو الشهير ستيفن سبيلبرغ لإنجازاته مدى الحياة بحصوله على جائزة الدب الذهبي الفخرية في الدورة الـ 73.

ومن المنتظر أن يعرض المهرجان الألماني فيلم سبيلبرغ الأخير، The Fabelmans ، فيما يمنحه الجائزة يوم 21 من شهر فبراير 2023.

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الكشف عن بوستر مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2023

وكشفت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في وقت سابق عن بوستر الدورة المقبلة لعام 2023، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 26 فبراير 2023، في نسخته الـ 73. 

 

نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي البوستر الرسمي للدورة المقبلة من تصميم كلوديا شرامكي، وأهدت إدارة المهرجان البوستر للجمهور الذي يتابع بفضول وحماس وتصفيق حاد فعالياته السنوية. 

وظهرت في رسمة البوستر وجوه مختلفة لأنماط جمهور مهرجان برلين، وتم طرحه للبيع في منافذ عبر الإنترنت باعتباره هدية الكريسماس لمحبي السينما العالمية. 

 

واختيرت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الـ 73، المقرر إقامتها في الفترة من 16 حتى 26 فبراير 2023. 

ستيفن سبيلبرغ أفلام مهرجان برلين art entertainment

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