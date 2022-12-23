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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يشارك في كأس العالم بجرح لا يداوي من الأهلي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مشاركة نادي الهلال السعودي كممثل لقارة آسيا في بطولة كأس العالم للاندية المقرر إقامتها في المغرب . 

وجاء سبب اختيار الهلال السعودي لانه حامل لقب اخر مسخة من بطولة دوري ابطال اسيا بعد عدم استكمال البطولة الحالية 2022 قبل انطلاق مسابقة اللقب العالمي علي مستوي الأندية 

ويشارك الهلال بجراح قديم سببه النادي الأهلي في آخر مشاركات الزعيم في بطولة كأس العالم والتي اقيمت بالإمارات الموسم الماضي. 

ونجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز علي الهلال السعودي بنتيجة 4 أهداف دون رد في صدمه كبيرة لعشاق الزعيم بالهزيمة التاريخيه أمام المارد الاحمر في كأس العالم . 

وسجل أهداف النادي الأهلي امام الهلال السعودي كلا من ياسر إبراهيم “ هدفين ” واحمد عبدالقادر وعمرو السولية . 

ويشارك النادي الاهلي كممثل عن قارة افريقيا بعد حصده وصافة بطولة دوري ابطال افريقيا بينما يشارك الوداد البيضاوي كممثل للبلد المستضيف “ المغرب ” وبطل البطولة الافريقية . 

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم خلال الفترة من 1 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر.

المشاركين في كأس العالم للاندية 

ويشارك في كأس العالم للأندية كل من، الوداد المغربي ( المستضيف للبطولة وبطل قارة افريقيا)، الأهلي المصري (وصيف بطل إفريقيا)،  ريال مدريد (بطل أوروبا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا) بجانب الهلال السعودي (بطل اخر نسخة من دوري ابطال اسيا ).

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