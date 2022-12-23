"يد الزمالك" سيدات يهزم الطيران 29 - 21

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الطيران بنتيجة 21/29 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.



الجدير بالذكر أن فريق سيدات اليد تغلب على المعادي بنتيجة 21/27 في الجولة السابقة من البطولة باللقاء الذي أقيم على صالة المنافس.

ومن المنتظر أن يلاقي الفريق نظيره مدينة نصر غدا السبت في تمام السادسة مساء على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات "يد الزمالك" من؛ قاسم إبراهيم مديرا فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي، وأشرف حسين محللاً للأداء، وحسن شاكر مديرا إداريا للقطاع، ورغدة أحمد طبيبا، وهبة حسنين مديرا إداريا.

ناشئات يد الزمالك يهزمن الأهلي في بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئات كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره الأهلي بنتيجة 28/32 باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الخميس بصالة الأهلي ،ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية .

يذكر أن ناشئات اليد كان تغلب على الجزيرة بنتيجة 19/30 بالمباراة السابقة التي جمعتهما أمس الأربعاء بصالة الأهلي.

وتضم هذه المرحلة فرق :الزمالك والأهلي والجزيرة.

وقرر المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة سلبية غداً الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي السبت المقبل استعداداً للمواجهات المقبلة.

ويقود الفريق محمد الأحمر مديراً فنياً.