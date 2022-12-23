عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"يد الزمالك" سيدات يهزم الطيران 29 - 21

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الطيران بنتيجة 21/29 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

الجدير بالذكر أن فريق سيدات اليد   تغلب على المعادي بنتيجة 21/27 في الجولة السابقة من البطولة باللقاء الذي أقيم على صالة المنافس.

ومن المنتظر أن يلاقي الفريق نظيره مدينة نصر غدا السبت في تمام السادسة مساء على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات "يد الزمالك" من؛ قاسم إبراهيم مديرا فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي، وأشرف حسين محللاً للأداء، وحسن شاكر مديرا إداريا للقطاع، ورغدة أحمد طبيبا، وهبة حسنين مديرا إداريا.

ناشئات يد الزمالك يهزمن الأهلي في بطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئات كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره الأهلي بنتيجة  28/32 باللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الخميس بصالة الأهلي ،ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية .

يذكر أن ناشئات اليد كان تغلب على  الجزيرة بنتيجة 19/30 بالمباراة السابقة  التي  جمعتهما أمس  الأربعاء بصالة الأهلي.

وتضم هذه المرحلة فرق :الزمالك والأهلي والجزيرة.

وقرر المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة سلبية غداً الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي السبت المقبل استعداداً للمواجهات المقبلة.

ويقود الفريق محمد الأحمر مديراً فنياً.

سيدات اليد الزمالك الطيران بطولة الدوري المعادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1000 جنيه تاني|تراجع أسعار الذهب بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

لغير السكني.. زيادة 15% بـ الإيجار القديم قريبا وطرد المستأجر في هذه الحالة

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

عكس التوقعات| انخفاض تدريجي في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 1700 جنيه

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جوه الحجز .. تحرّك من الداخلية بشأن فيديوهات مزعومة على تيك توك

بعد حادث المسلح.. تظاهرات في باريس والشرطة الفرنسية ترد بالغاز المسيل للدموع

شدّ ميسي من الخلف| تحرّك فيفا بسبب الشيف نصرت باحتفال كأس العالم

محليا وقاريا.. الأهلي يشارك في 6 بطولات عام 2023

الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1444هـ

العلامة الكاملة.. الأهلي يهزم الزمالك 6-0 في جميع المراحل السنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| إطلالة ابنة الحضري في عقد قرانها.. هاني الناظر يحذر من عادات فصل الشتاء

مش أول مرة.. 10 إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق

عقدت قرانها أمس ..10 صور أثارت الجدل لـ ابنة عصام الحضري.. شاهد

برشاقة لافتة.. زوجة الحضري تتألق في عقد قران ابنتها

فيديو

مفاجأة صادمة عن مصير المتهم في قضية بورسعيد .. فيديو

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

معجزة.. قصة نجاة طفل تاه في محمية افريقية مليئة بالحيوانات المفترسة/فيديو جراف

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ