مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لمصطفى فتحي نجم بيراميدز

وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لمصطفى فتحي نجم بيراميدز عبر قناة الزمالك الفضائية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم .

وطالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوى مع الاعلامى خالد لطيف مصطفى فتحي بمخاطبة نادى التعاون السعودي لسداد باقى مستحقات انتقاله له من الزمالك صاحب الفضل الأكبر عليه.

وأوضح مرتضى منصور أن فتحي طلب الرحيل إلى التعاون السعودى قبل 6 شهور من نهاية عقده ونجحنا فى بيعه مقابل مليون دولار لم يسدد منها النادى السعودى سوى ٦٠٠ ألف دولار ومازال مديون لنا ب ٤٠٠ ألف دولار منذ ٨ شهور.

وواصل مرتضى منصور حديثه قائلا: كنت أنتظر أن يرفض مصطفى فتحي اللعب لبيراميدز إلا بعد سداد مستحقاتنا لدى الفريق السعودي.

مصطفى شلبي يؤدي تدريبات خاصة تحت إشراف "فيليب"



خاض مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خاصة بالكرة تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء أمس الجمعة .

وأدى مصطفى شلبي تدريبات خاصة بالكرة برفقة محمد طارق مدافع الفريق، بعدما أنهى الجزء الأول من البرنامج التأهيلي الخاص به بعدما تعرض للإصابة بشد عضلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الأحد على ستاد عثمان أحمد عثمان، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.