حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية بالمحافظات للكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “حياة كريمة”، لتقديم كافة الخدمات الأساسية للمواطنين والتي علي رأسها الخدمات الصحية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القافلة ستكون على مدار يومي 24 و 25ديسمبر الجاري ؛ للكشف والعلاج مجانًا علي كافة الحالات

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل- وغيرها من الخدمات الصحية ".

الصحة توضح المحافظات المستهدفة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظات ( الفيوم - سوهاج - أسيوط - كفر الشيخ - القليوبية ) .

قوافل

الصحة: 20 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 60 قرية بـ 16 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 20 قافلة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في 60 قرية بـ 16 محافظة، تحت شعار "حقك تنظمي"، خلال الفترة من يوم السبت 20 وحتى يوم الثلاثاء 30 من شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق أولى قوافل الصحة الإنجابية، أيام 20 و21 و22 أغسطس، لتجوب قرى " الجرادات، ودمسنا، وبلقطر " بإدارة أبو حمص محافظة البحيرة، لافتًا إلى أن هذه القوافل تجوب قرى محافظات المشروع القومي لتنمية الأسرة، وقرى «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك خلال 3 أيام على التوالي، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، ولرفع وعي المجتمع، وذلك ضمن خطة الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية.

الصحة: إجراء 264 عملية زراعة قوقعة بمعهد السمع والكلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ 217 ألف و823 مواطنا، بدء من شهر يناير وحتى ديسمبر 2022، وذلك من خلال معهد السمع والكلام، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التي قدمها المعهد، شملت خدمات العيادات الخارجية، والتي استقبلت 180 ألف و744 حالة، بالإضافة إلى 5 آلاف حالة تلقت الخدمة الطبية والعلاجية بأقسام المعهد الداخلية.

ولفت «عبدالغفار» إلى سحب 10 آلاف و675 عينة وتحليلها بقسم المعامل الطبية في المعهد، مضيفا أن قسم الأشعة أجرى 3 آلاف و181 أشعة، تنوعت بين (تشخيصية عادية، وموجات فوق الصوتية)، بالإضافة تقديم الخدمة الطبية لـ 12 ألف و954 حالة في قسم المناظير.

وأكد الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أهمية هذا المعهد، باعتباره مركز الإحالة الرئيسي الذي يقوم باستقبال الأطفال ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، لاستكمال علاجهم والحصول على كافة سبل الرعاية الصحية، وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، مؤكدا العمل الدائم على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة للمواطنين، من خلال برامج تدريبية مستمرة تستهدف رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد مصطفى مدير معهد السمع والكلام، إلى أن المعهد يعمل بسعة 24 سريرا، تشمل أسرة (الداخلي، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات الجراحية)، موضحا أن المعهد أجرى 2005 عمليات جراحية، بالإضافة إلى 264 عملية زراعة قوقعة.