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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: مافيش قطارات هتتلغي.. و"تالجو" على خط الصعيد قريبا.. فيديو وصور

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

أكد كامل الوزير وزير النقل، أن قطارات تالجو ستنطلق قريبا على خطوط الصعيد، مشيرا إلى أن باقي القطارات ستعمل تباعا فور وصولها عقب خضوعها لتجارب التشغيل التجريبي لمدة تصل إلى 6 شهور بدون ركاب.

وأكد أن قيمة تذكرة قطار تالجو لن تحقق أرباح للهيئة الآن لكنه سيُغطي ثمن التشغيل، لافتا إلى استمرار الفجوة بين الإيرادات والإيرادات.

وشدد وزير النقل خلال إنطلاق أولى رحلات قطار تالجو الفاخرة إلى الأسكندرية، على عدم المساس أو إلغاء لأي قطار من القطارات الأولى والثانية والثالثة المكيفة والقطارات الروسية التي تعمل حاليا.

وكان وزير النقل شهد انطلاق أول قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة بالركاب، اليوم السبت، من محطة رمسيس بالقاهرة إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي للقطار بدون ركاب.

https://youtu.be/qQ5ptXJRhLQ

 

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