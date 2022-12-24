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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تسعي لإقحام بيلاروس في الحرب.. كيف؟

الجيش البيلاروسي
الجيش البيلاروسي

صرح النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا، أن كييف تستعد لتنظيم استفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروس، مع دخول محتمل لمجموعات من كتيبة "آزوف" الأوكرانية المتطرفة إلى أراضي الجمهورية.

 

وكتب كيفا في صفحته على "تليجرام"، اليوم السبت: "يستعد نظام كييف لتنظيم استفزازات عسكرية في المستقبل القريب في منطقة مقاطعة فولين على الحدود البيلاروسية الأوكرانية، ومن الممكن اختراق الحدود من قبل مجموعات صغيرة تتكون من مقاتلي كتيبة "آزوف" المتطرفة، إلى أراضي بيلاروس".

 

وأضاف أن هذه الاستفزازات قد تستخدم كذريعة لدخول القوات البولندية إلى غرب أوكرانيا.

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