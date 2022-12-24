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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

توريد 62033 طن أرز شعير بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تم الانتهاء من توريد (٦٢٠٣٣) طن و (١٩٤) كيلو أرز إلى ٥٨ موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة , مشددا على ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه ٢٠٢٢ م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

كلف المحافظ وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين  بسرعة تسليم محصول الارز الشعير  المقرر تسليمه الي الشون ومواقع التخزين  طبقا لتعليمات رئيس مجلس  الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجيه  الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين ولما يحققه من عائد اقتصادي فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.

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ومن جانبها اشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلي أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت (٦٢٠٣٣) طن و (١٩٤) كيلو أرز وذلك بـ ٥٨ موقعا تجميعياً  , مشيرة الي أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب  كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك  الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام  وتخزين الأرز الشعير من اي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من اي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت ٢٢٦ ألف و٩٢ فدان مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم الي مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي اجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.

مجلس الوزراء الشرقية الزراعة وزارة الزراعة محافظة الشرقية رئيس مجلس الوزراء

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