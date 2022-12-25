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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف فلاجشيب 2022 يمكن شراؤها في الكريسماس

أفضل هواتف فلاجشيب
أفضل هواتف فلاجشيب في 2022

ينتهز الكثير من المستخدمين فرصة الكريسماس والاحتفال بالعام الجديد في شراء أفضل الهواتف الذكية من الفئة الرائدة “فلاجشيب”، والتي تحصل على تخفيضات كبرى في هذا التوقيت من كل عام بدلا من شرائها في أوقات أخرى بفارق سعري كبير. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن المنافسة دائما ما تكون بين هواتف سامسونج وآيفون في اكتساح أكبر حصة سوقية، لكونها الهواتف الأكثر شعبية إلا أن هاتف شاومي الأفضل لهذا العام قد تم الإعلان عنه منذ أيام ليدخل المنافسة هو الآخر بمواصفاته الفائقة، مع أفضل معالج أندرويد في العام، ونعرض أفضل هواتف فلاجشيب يمكن شرائها:   


هاتف سامسونج Samsung Galaxy S22 Ultra

 

ويمتاز هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير 120 هرتز، مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، مع القلم الذكي S Pen  بمستشعرات أذكى.


ويعمل Galaxy S22 Ultra، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 و Exynos 4 على حسب السوق، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 15 واط. 


 هاتف آيفون Apple iPhone 14 Pro Max

 

وجاء هاتف iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، محمية بطبقة أقوي ضد الخدش من السيراميك Ceramic Shield بدون أي حواف، مع معدل تحديث متغير من 1 هرتز حتي 120 هرتز في الثانية، مع دعم تقنية Always-On، و4 كاميرات خلفية رباعية، الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر TOF 3D LiDAR لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

 

ويقدم iPhone 14 Pro Max، بمعالج آبل الأحدث A16 Bionic،مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل آبل الجديد iOS 16، مع دعم شريحة الاتصال المدمجة eSim، وهي عبارة عن شريحة SIM رقمية تتيح لك تنشيط باقة خلوية من شركة الاتصالات بدون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، بالإضافة إلى دعم الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، حيث سيتصل الهاتف في غصون 15 ثانية لإرسال الرسائل عبر القمر الصناعي إذا تواجد الجهاز في أماكان تفتقر إلى تغطية شبكات الهواتف.

 

هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro 

 

ويأتى Xiaomi 13 Pro  بشاشة قياس 6.73 بوصة من نوع  LTPO OLED مع معدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، ودقة 3200  × 1440 بكسل، وجودة  2K ،  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Gorilla Glass Victus ، ودعم لتقنيات + HDR10 ، و Dolby Vision، و 3 كاميرات خلفية دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل. 

 

ويعمل Xiaomi 13 Pro بمعالج من نوع  Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 و 512  جيجا بايت، مع بطارية 4820 مللى أمبير، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط، مع دعم للشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والذي يمكنه شحن الهاتف بنسبة 100 % في غضون 36 دقيقة فقط ، و10 واط للشحن اللاسلكي العكسي .

 

 

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