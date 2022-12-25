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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حتشبسوت تحتفل بالعام الجديد علي مسرح الجمهورية وفي أوبرا الإسكندرية

صدى البلد

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث أحدث عروضها بعنوان حتشبسوت تصميم وإخراج كريمة بدير وذلك في الثامنة مساء أيام الثلاثاء ، الاربعاء و الخميس 27 ، 28 ، 29 ديسمبر على مسرح الجمهورية ومساء يومي الأربعاء والخميس 4 ، 5 يناير المقبل على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" .

ويروى العرض اجزاء من حياة الملكة الفرعونية “حتشبسوت” التى تعد من أبرز النساء اللاتى حكمن مصر وأقواهن نفوذًا ، باعتبار فترة حكمها نقطة بارزة في تاريخ مصر القديم خاصة الأسرة الثامنة عشرة بعد نجاحها فى مواجهة ثقافة رفض الحاكم الأنثى محققة إنجازات خالدة.

ويؤدي الشخصيات كل من رجوي حامد ، ياسمين سمير ، فاطمه الشبراوي ، محمد هلال ، ابراهيم خالد ، أشرف كوداك ،حبيبه إبراهيم ، ندي سيد ، محمد سالم ، هاني حسن ، صمم الديكور والملابس انيس إسماعيل ، تنفيذ الملابس المهندسة هاله محمود ، الديكور للمهندس أحمد زايد ، إعداد الموسيقي احمد الناصر ، تصميم الاضاءة المهندس رضا ابراهيم .

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم وتوالت بعدها العروض التي لاقت استحسان الجمهور.

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