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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الجزائري يوجه الحكومة بالعمل على زيادة إنتاج الغاز لتعزيز الصادرات

صدى البلد

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزارة الطاقة بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك المحلي من جهة، و تقوية التصدير من جهة أخرى تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، أمس الأحد/بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، مع مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة الحكومية والتسيير المالي، ومسائل أخرى تخص رفع الأجور والعديد من القطاعات الاقتصادية.

وحول مسألة تطوير الهيدروجين الأخضر، ثمن تبون استراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة في الجزائر، خاصة وأن العالم يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة، مشددا على ضرورة التحضير والدراسة الجيّدين لمشاريع هذه الاستراتيجية، موجها القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية، بالاعتماد على محطات تحلية مياه البحر لتطوير الهيدروجين.

كما أمر الرئيس الجزائري الحكومة بإقرار المزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بلاده نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف احتواء البطالة وسط الشباب؛ على ألا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية على صعيد الإجراءات الإدارية شهرًا واحدا.

وحول ملف الصناعة الدوائية، وجه الرئيس الجزائري أعضاء الحكومة بإنتاج لقاح الأطفال والانسولين بالجزائر بدءا من 2023، ومكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيها.

كما دعا تبون أعضاء الحكومة إلى رفع الأجور خلال العامين القادمين، لتصل إجمالي الزيادات التي تم إقرارها منذ العام الجاري إلى نسبة 47 بالمائة، مع رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، فضلا عن رفع منحة البطالة .

الرئيس الجزائرى وزارة الطاقة

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