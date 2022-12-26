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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد صالح: الزمالك يستهدف لقب البطولة العربية لتنس الطاولة.. والمنافسة شرسة

أحمد صالح
أحمد صالح

اكد احمد صالح نجم نادي الزمالك أن الفوز علي الفريق جمعية شبيبة الخروب الجزائري مهمة في مسيرة الفريق نحو لقب بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة المقامة حاليا علي صالة ٢ بإستاد القاهرة.

وأضاف صالح خلال تصريحاته : بداية موفقة للفريق والمجموعة جيدة ونصب تركيزنا للتأهل لدور القادم من البطولة وهدفنا تحقيق اللقب ، معروف ان المركز الثاني بالنسبة للاهلي والزمالك خسارة ونستهدف اللقب .

وأوضح: المنافسه بين الاهلي والزمالك والنبي ويدخل فريقين من قطر والبحرين الصراع علي اللقب ،لامتلاكهم عناصر مصنفه عالميا ولكن العناصر المصرية قادرة علي تحقيق لقب البطولة بدون محترفين أجانب .

وأردف : مباراة إنبي و قطر القطري سيغير شكل دور ال١٦ لان الفريقين يمتلكون القدرة علي المركز الاول وجميع الفرق تنتظر نتيجة المواجهة .

وضمت قائمة رجال نادي الزمالك كل من أحمد صالح ومحمود أشرف وكريم العراقي وسيد رمضان ومحمد وليد.

ويترأس جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك أشرف حلمي، فيما يقود الجهاز الفني للرجال كل من أسامة محروس ومجدي حتاتة.

الزمالك نادي الزمالك أحمد صالح

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