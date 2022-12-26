أول شبكة فضة في مصر.. ضمانات جديدة لحفظ حقوق الزوجة بخلاف قائمة المنقولات

وجه محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، عدد من النصائح للاسر المصرية بشأن عدم المغالاة في تدوين مبالغ مالية كبرى في قائمة المنقولات الزوجية لمنع وجود مشاكل زوجية تقع على كاهل الزوج والزوجة في المستقبل.

وأكد “أبوهاشم” لـ"صدى البلد"، أن الزوج يعتقد في بداية زواجه أنه لن ينفصل أبدا عن زوجته ولكن يكتشف العكس فيفضل الانفصال وبعد ذلك يكتشف أن هناك أعباء مالية كبيرة تقع على كاهله بعد الطلاق، مما يجعل بعض الرجال يتركون أزواجهم دون إعلان الطلاق حتى لا يقع في مصيدة العقوبات، فتقوم الزوجة برفع قضية خلع وتسقط عنه الأعباء المالية مما يضيع حقوق المرأة ويسبب أضرار جسيمة عليها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في حالة التيسير وعدم المغالاة في كتابة قائمة المنقولات الزوجية يتيح عملية رد الحقوق لأصحابها دون اللجوء إلى القضاء والي رفع قضايا الخلع وغيرها من المشاكل التي تهدد أمن واستقرار العائلة وتتيح الانفصال بشكل محترم بين الزوج والزوجة.

وتابع النائب حديثه قائلا:" منذ بداية إطلاق قوانين للأسر المصرية والمرأة تتكبد خسائر كبري ونسب الطلاق في مصر تزيد وتتضاعف فالمبالغة في الرسميات في العلاقة الزوجية تفسد العلاقة والرجوع إلى الشرع ينهي أزمة القائمة ويحفظ حقوق المرأة".

وقال النائب، إن دفع الزوج مهر زوجته فلا يجوز إلزامه بشراء مستلزمات معينة لبيته غالية الثمن أو اشتراط فرش 5 غرف او غير ذلك من التعقيدات فطالما دفع مقدم المهر فلا يشترط عليه أي شيء.

وانتشرت صورة أول شبكة من الفضة عبر “فيسبوك”، بينما تداولت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتعميم فكرة أن تكون “شبكة الفضة” منتشرة من خلال عدة مبادرات خاصة في غالبية محافظات الأقاليم.

وفي أول حدث من نوعه في مصر..دخل الشاب كريم مع خطيبته المنتقبة غادة، مساء اليوم، الاثنين، إلى أحد محلات الفضة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لشراء أول شبكة من الفضة في مصر بعد موجات غلاء أسعار الذهب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وانطلقت الزغاريد من أسرة الزوجين، خلال تواجدهما داخل المحل، بينما رصدت كاميرا صدى البلد تفاصيل الشراء لحظة بلحظة.

وقال الشاب كريم في حديثه لصدى البلد " ارتفعت أسعار الذهب ومكنتش ناوي اشتري بالأسعار دي، لحد ما صادفت إعلان بيعرض طقم شبكة من الفضة، والفرق بينهم أكيد كبير جدا، فقررت اجيبلها الطقم عشان أفرحها"

ربنا كرمني وجبر بخاطري

وأضاف كريم " في البداية كان عندهم تردد، بس بعد فترة ربنا كرمني وجبر بخاطري ووافقوا، واحنا انهاردة جايين نشتري الفضة عشان أقول للشباب اشتري على قد مستواك"

وتابع كريم في حديثه " بشكر ربنا وبشكر أسرتي وأسرة خطيبتي أنهم ساعدوني ودعموني وشجعوني على القرار دا"



وقالت غادة في حديثها في بث مباشر لموقع صدى البلد " أهم حاجة أن كريم بيفرحني وبيتقي ربنا فيا، وانا فرحتي بيه في حياتي متتوصفش، ومش كل حاجة الدهب والفلوس، أهم حاجة عندي أنه يراعي ربنا فيا"

ووجهت غادة رسالة إلى زوجها قائلة "وانت جمبي مش محتاجة حاجة في الدنيا دي كلها، أهم حاجة ربنا يرزقنا مع بعض"

قال إسلام جمال، صاحب أحد محلات بيع الفضة، بمدينة طنطا أنه بعد اختيار العروسين الشبكة، تم تجهيزها لهما، وبعد ذلك حضرا برفقة الأسرتين لشراء الشبكة، وكانت عبارة عن خاتم ودبلة، وتوينز، وسلسلة، بلغ وزنها 40 جراما من فضة، بما يعادل 1800 جنيه.