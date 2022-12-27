عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجواء أوروبية ..إحذر طقس اليوم مائل للبرودة

طقس اليوم
طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم /الثلاثاء/ طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة. 
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط لـ طقس اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر لـ طقس اليوم تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

طقس اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة عن طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 21 14 
6 أكتوبر 20 14
بنهــــا 20 14 
دمنهور 20 15
كفر الشيخ 19 14 
المنصورة 20 14 
دمياط 21 14 
بورسعيد 19 12 
الإسماعيلية 21 14 
السويس 20 14 
الزقازيق 20 14 
شبين الكوم 20 14 
طنطا 19 14 
شلاتين 24 15 
الإسكندرية 20 14 
العلمين الجديدة 19 14 
وادي النطرون 19 15 
مطروح 20 16 
السلوم 19 9 
سيوة 19 10 
العريش 19 12 
رفح 18 11 
الطور 21 12 
كاترين 15 04 
رأس سدر 22 15 
نخل 17 9 
طابا 16 12 
نويبع 16 11 
حلايب 21 14 
شرم الشيخ 20 14 
الغردقة 21 13 
مرسى علم 23 14 
الفيوم 20 11 
بني سويف 20 11 
المنيا 21 9 
أسيوط 21 9 
سوهاج 21 10 
قنا 21 9 
الأقصر 22 11 
أسوان 23 10 
الوادي الجديد 23 7 
أبوسمبل 21 9 
أبو رماد 23 14 
رأس حدربة 20 13

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة عن طقس اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 25 14 
المدينة المنورة 20 8 
الرياض 22 7 
المنامة 22 15 
أبوظبي 23 18 
الدوحة 22 17 
الكويت 17 10 
دمشق 13 3 
بيروت 17 13 
عمان 11 4
القدس 12 6 
غزة 19 12 
بغداد 16 7 
مسقط 24 20 
صنعاء 20 9 
الخرطوم 27 12 
طرابلس 21 12 
تونس 24 10 
الجزائر 21 8 
الرباط 22 7 
نواكشوط 26 15


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 6 2- 
إسطنبول 13 8 
إسلام آباد 20 3 
نيودلهي 20 7
جاكرتا 29 24
بكين 1 8- 
كوالالمبور 32 23
طوكيو 12 2 
أثينا 17 8 
روما 18 7 
باريس 10 3 
مدريد 14 4 
برلين 7 2 
لندن 10 4 
مونتريال 5- 8- 
موسكو 4- 7- 
نيويورك 1- 2- 
واشنطن 1 4- 
أديس أبابا 22 10

طقس اليوم الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة طقس الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

ترشيحاتنا

حكم المسح على الكُم والشراب بسبب برودة الجو .. أمين الإفتاء يحسم الجدل

تعرض يوم الجمعة المقبل بالسعودية.. أحمد عز يتصدر بوستر مسرحية هادي فلانتين

زلزال الهواتف الذكية القادم.. كل التفاصيل عن OnePlus 11

ماذا حدث فى محل "الصاغة" بأسوان ؟..اصوات الزغاريد تحولت لصراخ..مات الجواهرجى

عاجل.. رد رسمي من البنك الأهلي عن طرح شهادات بفائدة مرتفعة

تهديد صريح لـ أوكرانيا .. لافروف: جيش روسيا سيتدخل في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

رتب نفسك لاستقبال العام الجديد.. 9 أيام إجازة في يناير المقبل

طريقة تحضير الكابتشينو زي الكافيهات

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ