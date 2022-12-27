أجواء أوروبية ..إحذر طقس اليوم مائل للبرودة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم /الثلاثاء/ طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط لـ طقس اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر لـ طقس اليوم تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

طقس اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة عن طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 14

6 أكتوبر 20 14

بنهــــا 20 14

دمنهور 20 15

كفر الشيخ 19 14

المنصورة 20 14

دمياط 21 14

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 21 14

السويس 20 14

الزقازيق 20 14

شبين الكوم 20 14

طنطا 19 14

شلاتين 24 15

الإسكندرية 20 14

العلمين الجديدة 19 14

وادي النطرون 19 15

مطروح 20 16

السلوم 19 9

سيوة 19 10

العريش 19 12

رفح 18 11

الطور 21 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 15

نخل 17 9

طابا 16 12

نويبع 16 11

حلايب 21 14

شرم الشيخ 20 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 11

بني سويف 20 11

المنيا 21 9

أسيوط 21 9

سوهاج 21 10

قنا 21 9

الأقصر 22 11

أسوان 23 10

الوادي الجديد 23 7

أبوسمبل 21 9

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 20 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة عن طقس اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 25 14

المدينة المنورة 20 8

الرياض 22 7

المنامة 22 15

أبوظبي 23 18

الدوحة 22 17

الكويت 17 10

دمشق 13 3

بيروت 17 13

عمان 11 4

القدس 12 6

غزة 19 12

بغداد 16 7

مسقط 24 20

صنعاء 20 9

الخرطوم 27 12

طرابلس 21 12

تونس 24 10

الجزائر 21 8

الرباط 22 7

نواكشوط 26 15



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 6 2-

إسطنبول 13 8

إسلام آباد 20 3

نيودلهي 20 7

جاكرتا 29 24

بكين 1 8-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 12 2

أثينا 17 8

روما 18 7

باريس 10 3

مدريد 14 4

برلين 7 2

لندن 10 4

مونتريال 5- 8-

موسكو 4- 7-

نيويورك 1- 2-

واشنطن 1 4-

أديس أبابا 22 10