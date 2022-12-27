قوى عاملة الوادي الجديد: بدء دورة تدريبية على كهرباء التوصيلات والتركيبات

ضمن مبادرة"مهنتك مستقبلك"..

بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، في تنفيذ الدورة التدريبية لـ 10 متدربين من الذكور بالوحدة المحلية لقرى الموشية بالداخلة، بالتنسيق مع مركز التشييد والبناء بالداخلة على مهنة كهرباء التوصيلات والتركيبات .

وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، أن ذلك يأتي استكمالا لخطة التدريب المهني للوزارة للعام المالي الحالي، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بالتنسيق مع كافة الجهات لتدريب وتأهيل شباب الخريجين على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، تماشيا مع رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة ،

تقام الدورة تحت رعاية من المحافظ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة.

1

2

4

5