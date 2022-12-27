الجيش الأوكراني يجهز سيّارة سوفياتية قديمة ببرج مراقبة لاستهداف الروس

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن الأوضاع في أوكرانيا، وتدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.





وجهز الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف سيارة سوفياتية الصنع ببرج مراقبة، إذ يساعده ذلك في تحديد الأهداف وإرسالها إلى المدفعية، في الحرب الجارية ضد القوات الروسية.

وركّب مقاتلون من كتيبة للدفاع البري مع متطوعين برجاً معدنياً يبلغ طوله 18 متراً، أقيم على متن سيارة سوفياتية الصنع من نوع "غاز فولغا"، وذلك بهدف تعديل ضربات المدفعية.

عند فتحه، يتطلب توقيف البرج عمودياً نحو 15 دقيقة. ويخطط الجنود في المستقبل لجعل عملية تجهيز اللاقط آلية. ويقول الجندي تاراس شيفشينكو إن تكلفة تثبيت البرج وتطويره بلغت حوالي خمسة آلاف دولار.

أما جهاز الكاميرا فيمكن من مدى رؤية تصل إلى خمسة كيلومترات، وزاوية الرؤية من ارتفاع 18 متراً، كافية للتصحيح بنحو كيلومترين أو ثلاثة من خط التماس.