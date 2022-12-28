مع عائلته.. كريستيانو رونالدو يستعد للعام الجديد

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق جمهوره صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

و ظهر كريستيانو رونالدو برفقة عائلته احتفالا بالعام الجديد ، مما حاز على اعجاب متابعيه .



ويبدو أن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، السابق، إلى نادي النصر السعودي، وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

صحيفة “ماركا” الإسبانية، فجرت مفاجأة مدوية مطلع شهر ديسمبر الجاري، حيث أكدت أن كريستيانو رونالدو، أتم اتفاقه مع نادي النصر السعودي، للانتقال إلى صفوف العالمي لمدة موسمين ونصف، بداية من مطلع يناير المقبل

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كريستيانو رونالدو، سيحصل على راتب سنوي “بالإضافة إلى المكافآت والحوافز” يصل لنحو 200 مليون يورو.

ورغم أن كريستيانو رونالدو سينضم إلى النصر السعودي “مجانا” أي لن يدفع النادي السعودي أموالا لأي نادٍ مقابل ضم اللاعب، إلا أن عقد “الدون” الخرافي مع النصر سيجعله الأعلى راتبا في تاريخ كرة القدم..