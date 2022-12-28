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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوالات iphone 13 Pro Max فى الكويت

iphone 13 Pro Max
iphone 13 Pro Max

بالرغم من إصدار آبل الأمريكية لأحدث جوالاتها iphone 14 Pro Max، إلا أن جوال آيفون 13 برو ماكس لازال منافساً قوياً ويحظى برواج كبير فى أسواق الهواتف الذكية، بفضل إمكانياته القوية وسعره الأقل من شقيقه الأحدث.

يأتى سعر جوال iphone 13 Pro Max سعة 128 جيجابايت مقابل 367 دينار كويتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 400 دينار، وسعة 512 جبجابايت بـ 430 دينار، وسعة 1 تيرابايت سعرها 460 دينار.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يأتى جوال iphone 13 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، بسرعة تحديث 12 هرتز في الثانية، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بمعيار IP68 لمقاومة الماء و الأتربة، مع نوتش أقل من السابقة.

يقدم جوال iphone 13 Pro Max كاميرات خلفية محسنة تماماً بتصميم جديد نسبياً، بدقة 12 ميجابكسل بـ 3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/1.6 عدسة وf/2.4 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى الأعظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.

جوال آيفون 13 برو ماكس

يعمل جوال iphone 13 Pro Max بمعالج Apple A15 مع ذاكرة داخلية سعات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت. 

جاء جوال iphone 13 Pro Max ببطارية ضخمة سعة 4352 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء جوال iphone 13 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، الأخضر الداكن، والأزرق الفاتح.

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