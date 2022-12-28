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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أرقام وكوارث.. 5 أحداث نادرة شهدها البشر في 2022

أرقام قياسية
أرقام قياسية

من الحرائق الواسعة إلى العام الأصعب على موظفي تويتر مرورًا بوفاة الملكة.. عام 2022 في أرقام قياسية:

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* الصيف الأكثر حرارة

سُجلت خلال السنة أرقام قياسية على صعيد المناخ.. فشهدت أوروبا أكثر مواسم الصيف حراً، بينما أتت الحرائق على أكثر من 600 ألف هكتار، وهو أمر غير مسبوق. وعلى صعيد العالم، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية المصدر مستويات قياسية.

 

* الملكة إليزابيث الأطول حكماً

امتد عهد الملكة إليزابيث 70 عاماً، أي أكثر بسبع سنوات من قريبتها فيكتوريا.. وكانت حياة هذه الملكة التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن 96 عاماً، خارجة عن المألوف، وكذلك جنازتها في لندن. فقد أتت جموع قدِّر عددها بنحو 250 ألف شخص ووقفت في طوابير طويلة لإلقاء نظرة الوداع على جثمانها المسجى في كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة البريطانية.

* أقسى عام على موظفي «تويتر»

إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم مع ثروة تقدرها مجلة «فوربس» بأكثر من 199 مليار دولار نهاية 2022، عرف في 2022 بعودته عن قرارات عدة بشأن خدمة «تويتر»، التي اشتراها في نهاية المطاف في أكتوبر بسعر 44 مليار دولار وتدابير قاسية، إذ صرف نصف موظفي شبكة التواصل الاجتماعي، التي شهدت أيضاً سلسلة من الاستقالات.

* أغلى قطعة فنية في القرن العشرين

بيعت مجموعة الأعمال الفنية التي يملكها بول آلن، أحد مؤسسي «مايكروسوفت» بمزاد علني في نوفمبر بمبلغ إجمالي قياسي بلغ 1.62 مليار دولار مع لوحات لفنانين من أمثال جورج سورا وبول سيزان وفينسنت فان غوخ وغوستاف كليمت. وفي مؤشر آخر إلى حيوية السوق الفنية أصبحت لوحة بورتريه لمارلين مونرو بريشة أندي وارهول في مايو أغلى قطعة فنية منجزة في القرن العشرين، إذ بيعت بسعر 195 مليون دولار.

* 8 مليارات نسمة

تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة في منتصف نوفمبر، على ما أفادت الأمم المتحدة، التي اعتبرت أنه «نمو غير مسبوق»، في حين كان العدد 2.5 مليار نسمة في 1950.

تويتر الملكة

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