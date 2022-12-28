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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي مركز ملوي بالمنيا يستغيثون من استمرار انقطاع الكهرباء

صدى البلد

استغاث مواطنون بمحافظة المنيا، مركز ملوي من انقطاع الكهرباء باستمرار، وذلك عبر خدمة بين الناس على موقع صدى البلد.

وجاء في الشكوى: “نتضرر نحن سكان قرية تونا الجبل بمركز ملوي في محافظة المنيا من تكرار انقطاع الكهرباء الناتج عن مشروعات التطوير بالقرية ونريد مزيدا من التنسيق بين الجهات المسؤولة عن  المشروعات وما تتضمنه من أعمال حفر خصوصا وأن مشاكل انقطاع الكهرباء قد انتهت تماما منذ سنوات على مستوى الجمهورية”.

 وطالبوا المسؤولين باخطارهم بمواعيد الانقطاع المحتمل للتيار لمحاولة إنهاء كافة متطلباتهم.

للتواصل معهم على الرقم: 01279910064

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنيا الكهرباء قطاع الكهرباء انقطاع الكهرباء

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