عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الأمر مروع والجثث تملأ المستشفيات.. ماذا يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية

بوفالو- نيويورك
بوفالو- نيويورك

موجة من الطقس السيئ ضربت الولايات المتحدة الأمريكية بولايتها الـ48، حيث اجتاحت البلاد منذ عدة أيام عاصفة ثلجية وصفت بأنها الأسوأ منذ عام 1977، وذلك بالتزامن مع عطلة أعياد الميلاد، حتى أن السلطات وصفتها بأنها عاصفة القرن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، حالة طوارئ اتحاديًا لولاية نيويورك، وأصدر إذناً بمساعدة الحكومة لتعزيز جهود التعافي على مستوى الولاية.

حوادث مؤلمة نتيجة الطقس السيئ

وجراء العاصفة الثلجية ارتفع عدد القتلى في أنحاء البلاد، وتوفي أكثر من27 شخصا في مقاطعة إيري بنيويورك، وتم العثور على ثلاثة أشخاص في سياراتهم متوفيين.

وقال المدير التنفيذي لمقاطعة إيري، مارك بولونكارز: "لقد كان لدينا الكثير من الجثث لدرجة أن العديد من المستشفيات ممتلئة الوضع مروع".

وتأتي العاصفة المميتة بعد شهر واحد فقط من اجتياح المنطقة بعاصفة ثلجية تاريخية، كما أن سيارات الطوارئ والإنعاش التي تم إرسالها للمساعدة قد علقت في الجليد، والطرق ما تزال غير مؤهلة بعد للسير ولا يزال ما يقرب من 10000 شخص بدون كهرباء".

وحتى الآن قتل ما لا يقل عن 50 شخصاً في الولايات المتحدة جراء العاصفة، حيث تم الإبلاغ عن حالات وفاة في 12 ولاية، وهي كولورادو وإلينوي وكانساس وكنتاكي وميتشيجان وميسوري ونبراسكا ونيويورك وأوهايو وأوكلاهوما وتينيسي وويسكونسن، وتعتبر ولاية نيويورك أكثر المناطق تضرراً.

ولقى 26 شخصًا  مصرعهم في العاصفة الثلجية في غرب نيويورك - حسب السلطات الامريكية، وتوفي أيضاً عامل صعقاً بالكهرباء جراء العاصفة الثلجية.

وتكررت حوادث السيارات حيث تم مقتل ستة من سائقي سيارات في حوادث في ميزوري وكنساس وكنتاكي، وأصيبت امرأة من ولاية فيرمونت.

وارتفع عدد القتلى في مدينة بوفالو إلى ما لا يقل عن 28 صباح الثلاثاء ، والاعداد مرجحة للزيادة، وهو ما ينافس الرقم من عاصفة ثلجية شديدة السمعة في بافالو عام 1977 ، عندما توفي ما يقرب من 30 شخصًا.

وعثر على رجل بلا مأوى وسط درجات حرارة تحت الصفر في كولورادو ولا تزال حالته الصحية غير معلومة، وسقطت امرأة من جليد نهر ويسكونسن في جاكسون.

وأعلن مسؤولون، السبت، أنه يجب على السكان "غلي مياه الشرب" الخاصة بهم بسبب تجميد خطوط المياه وانفجارها.

وقال جوزيف جراماغليا ، مفوض شرطة بوفالو ، إنه "لسوء الحظ، ما زالوا ينتشلون الجثث"، مناشدا السكان بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج، مشيراً إلى أن إن الكثير من السكان الذين خرجوا لمشاهدة تساقط الثلوج الهائل يتعثرون ويعيقون جهود الإنعاش.

txt

صحف الإمارات اليوم.. أمريكا تحصي خسائر عاصفة القرن الثلجية.. روسيا تتوعد أوكرانيا.. وزعيم كوريا الشمالية يكشف أهدافه العسكرية خلال 2023

txt

عاصفة ثلجية.. ارتفاع حصيلة القتلى في ولاية نيويورك الأمريكية

إلغاء الآف الرحلات بسبب الثلوج

وكان من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في شمالي شرق البلاد وغربها الأوسط، الثلاثاء، بعد أيام من الطقس البارد ولكنها استمرت في أجزاء من الشمال الشرقي مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وتأخير السفر.

وفي ولاية نيويورك لا سيما في بوفالو أجبرت العاصفة الثلجية الشديدة والرياح العاصفة ودرجات الحرارة دون الصفر على إلغاء أكثر من 15000 رحلة جوية أمريكية بما في ذلك ما يقرب من 4000 رحلة يوم الإثنين، وتم بالفعل إلغاء 2900 رحلة جوية أمريكية أخرى يوم الثلاثاء، حيث تكافح شركات الطيران لإعادة أطقمها ومعداتها وجداولها إلى المسار الصحيح.

ووصفت حاكمة نيويورك كاثي هوشول هذه العاصفة بأنها 'العاصفة الأكثر تدميراً في تاريخ بوفالو الطويل، وطلبت من الرئيس جو بايدن إصدار إعلانات الطوارئ لمقاطعات إيري وجينيسي".

وكتب بايدن على تويتر: "لقد تحدثت مع كاثي هوشول للحصول على آخر المستجدات بشأن طقس الشتاء القاسي الذي يضرب نيويورك، و قلبي مع أولئك الذين فقدوا أحبائهم في عطلة نهاية الأسبوع".

وبعدها أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة الطوارئ فى ولاية نيويورك، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية.

كما فوض الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلى لتنسيق الجهود لتقديم المساعدة للمتضررين جراء العاصفة الثلجية.

txt

ماتت وسط العاصفة الثلجية.. شاهد| فتاة أمريكية توثق آخر لحظاتها

txt

فتاة أمريكية توثق اللحظات الأخيرة قبل وفاتها أثناء العاصفة إليوت الثلجية.. شاهد

وكانت أنديل تايلور 22 عاماً تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، بعد ظهر الجمعة، في بافلو بولاية نيويورك الأميركية، حيث أرسلت مقطع فيديو لعائلتها وهي عالقة في سيارتها وسط الثلوج الكثيفة بعدما ظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا، وسط عاصفة قوية وأجواء الطقس شديدة البرودة التي خيمت على المكان.

وأظهر الفيديو المرسل قرابة منتصف الليل الثلوج الكثيفة في المكان الذي علقت مركبتها فيه.

وفي حديث لإذاعة WCOS، قالت شقيقة تايلور إن شقيقتها أخبرتها بأنها كانت خائفة وفقدت العائلة أي اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، وعثر عليها لاحقا بعد ساعات وهي ميتة في سيارتها، لتصبح واحدة من بين الضحايا الـ28 الذين توفوا بسبب الطقس السيئ في المدينة الغربية بولاية نيويورك التي ضربتها العاصفة "إيليوت".

وقالت عائلة تايلور، إن ابنتهم تواصلت قبل وفاتها مع خدمة الطوارئ التي لم تتمكن من الوصول إليها في الوقت المناسب، و تعتقد أن ابنتها ماتت بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون بعد أن سد الثلج أنبوب العادم.

الطقس عاصفة القرن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاية نيويورك العاصفة الثلجية الولايات المتحدة الامريكية درجات الحرارة بافلو إيليوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

أول رد من عريس المحلة: «أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها»..وأسرتها تطالب بالطلاق

موضوعات متعلقة

بعد العاصفة الثلجية التي ضربت أمريكا.. المواطنون يستعدون للفيضانات

ماتت وسط العاصفة الثلجية.. شاهد| فتاة أمريكية توثق آخر لحظاتها

العاصفة الثلجية تحصد أرواح 62 شخصا في أمريكا

ترشيحاتنا

عناية رئيس الشيفت..............زتحريات تلميذ الخصوص: أبوه منفصل عن والدته وموته من التعذيب

عزلنا المدير.. أول تحرك من التعليم بعد حادث تدافع طلاب مدرسة العمرانية

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

الخطيب يُكلف مدير النشاط الرياضي بتحقيق رغبة شاب من ذوي الهمم

مكونة من 10 نقاط.. ما خطة زيلينسكي للسلام|أبرز ردود الفعل عليها

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

بعد عودتها له.. 5 صور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها| شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

وصلة رقص هستيرية.. رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب بعد فيديو والدتها

عاوز مراتي | رد فعل غريب من عريس المحلة.. ووالدها يستغيث

بالأسماء.. صفقات الأهلي الشتوية في 2023 | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ