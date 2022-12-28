بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يناير 2023، بالإضافة إلى العلاوة الاستثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًّا، حيث يبدأ صرف معاشات شهر يناير الأحد القادم الموافق 1 يناير من جميع منافذ الصرف.

موعد صرف معاش يناير 2023

يبدأ صرف معاش شهر يناير ٢٠٢٣ بدايه شهر يناير من عام 2023 الجديد، بالاضافه الي العلاوات الاستثنائية الجديدة وقدرها 300 جنيه تصرف كل شهر مع مع المعاشات.

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لمتابعة صرف معاشات شهر يناير 2023، هذا بالإضافة إلى استعدادات كافة البنوك ومكاتب البريد في مصر، للبدء في العمل على إجراءات تتيح إمكانية صرف المعاشات من خلال ATM بداية من 1 يناير وطوال أيام الشهر في أي وقت وفي أي مكان على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ صرف المعاشات.

وكانت قد انتظمت صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، وتابعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عملية صرف معاشات ديسمبر 2022 بالزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم نحو 10 ملايين شخص في جميع محافظات مصر.

من جانبه، يواصل بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، ومنافذ الصرف الآلي بمختلف البنوك على مستوى الجمهورية، صرف معاشات شهر ديسمبر 2022, بالزيادة الجديدة لكل المستحقين، حيث شهدت منافذ صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 انتظام فى عمليات الصرف، مع تقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات.

10 ملايين مستحق للمعاشات

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات حتى الآن يبلغ 10 ملايين و806 ألف و163 مستفيد يحصلون على المعاشات شهريا وفقا لآخر تحديث متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.

وكانت قد بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة بداية من 1 نوفمبر 2022.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته لكافة قضايا المواطنين وبشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبا: "أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية".

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع، ويعكس مدى شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه.

المنحة الجديدة تعادل 30%

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه المنحة تعادل 30% من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه، وذلك "خلافا الزيادة التي تم إقرارها في شهر إبريل الماضي بنسبة 13%"، لافتا إلى أن قرار رئيس الجمهورية بـ صرف العلاوة الاستثنائية، تم تنفيذها مع صرف معاشات شهر نوفمبر 2022.

الجدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عملت بكامل طاقتها الشهر الماضي ليتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا إليها مبلغ المنحة المقررة للمستحقين البالغ عددهم 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويا، وأن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه".

من جهتها وفرت وزارة المالية المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم 10 ملايين و758 ألفا و226 صاحب معاش ومستفيد، متضمنة العلاوة الاستثنائية الجديدة.

كما يصرف بنك ناصر الاجتماعي المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات وتستمر عملية صرف المعاشات بشكل يومي مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش وإتاحة صرف المعاشات كل شهر بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية.

إلغاء نظام الشرائح في كورونا

يشار إلى أنه تم إلغاء نظام الشرائح التي وضعت في زمن فيروس كورونا والسماح بالصرف لكل المستحقين في بداية كل شهر.

وتكثف الدولة المصرية جهودها لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس، خلال اجتماع الاسبوع الماضى على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.