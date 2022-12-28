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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيطاليا تحث إيران على وقف إعدام المحتجين وفتح مجال للحوار

إيران
إيران

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إنه على إيران الكف عن إعدام المتظاهرين وقمعهم، داعيًا طهران لفتح حوار معهم، وذلك بعد استدعاء السفير الإيراني، موضحًا أن أحكام الإعدام بحق المشاركين في المظاهرات أو النساء اللائي يرفضن ارتداء الحجاب عقاب غير مناسب وغير مقبول".

 

وأضاف «تاجاني»، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»: «خلع الحجاب أو المشاركة في احتجاج لا يعد جريمة يترتب عليها فرض عقوبة الإعدام في أي مكان بالعالم».

واندلعت الاضطرابات على مستوى إيران قبل نحو ثلاثة أشهر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عامًا) عقب احتجازها من قِبل شرطة الأخلاق التي تفرض قوانين صارمة للزي في الجمهورية الإسلامية.

 

وشنّت السلطات الإيرانية حملة صارمة على الاحتجاجات التي تقول إنها أعمال شغب بإيعاز من خصوم أجانب، فنحو 18500 شخص اعتقلوا خلال الاضطرابات يقول مسؤولون حكوميون إن أغلبهم أٌطلق سراحهم، وحتى 25 ديسمبر، قُتل 507 متظاهرين، بينهم 69 قاصرًا، إضافة لـ66 من أفراد قوات الأمن.

 

لا ينبغي استخدام هذه الممارسة

وفي غضون ذلك، حثّت بريطانيا إيران على الكف عن احتجاز مزدوجي الجنسية بعد اعتقال سبعة لهم صلات ببريطانيا، قائلة إنه لا ينبغي استخدام هذه الممارسة كوسيلة ضغط دبلوماسي.

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