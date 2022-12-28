بإطلالة صيفية ..أحدث ظهور لـ هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت هيدي كرم في الصورة بإطلالة شبابية ، حيث أرتدت جيب قصير ، وشعرها المنسدل علي الاكتاف .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.



وشاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.