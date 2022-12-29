الشركة قبل مصلحته الخاصة.. رد فعل إيلون ماسك عن تسريح موظفيه

أثار ضحك مالك تويتر الجديد، إيلون ماسك، ردود فعل غاضبة بعد سؤال له حول الكيفية التي يقرر بها تسريح موظفين دون غيرهم في الشركة.

وقال إيلون ماسك إن الموظفين "الاستثنائيين" يجب أن يبقوا في الخدمة، مؤكدا أن "أي شخص استثنائي في ما يفعله ، بحيث يكون له دورا حاسمًا وتأثير إيجابي على الآخرين ، ويتم الوثوق بهم ، وأن أي موظف يضع الشركة قبل مصلحته الخاصة ، يجب أن يبقى ".

وتحدث إيلون ماسك في برنامج All-In Podcast بأن تويتر لا يزال لديه حوالي 2000 موظف ، وهو انخفاض كبير مقارنة بأكثر من 7500 موظف بدوام كامل كانوا يعملون في تويتر في نهاية عام 2021، مضيفا أن لديه أيضًا ما يقرب من 5000 متعاقد، والذين سيكونون مسئولون عن “أمان” الموقع في الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الموظفين بحاجة أيضًا إلى "العمل الجاد" ، مضيفًا أن ذلك لم يكن جزءًا من "الثقافة السابقة" لـ تويتر.

وكان ماسك قد وعد بأنه سيستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لـ تويتر بمجرد العثور على شخص "أحمق بما يكفي"، حيث قال في تغريدة له : “سأستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ تويتر، بمجرد أن أجد شخصًا أحمق بما يكفي لتولي هذا المنصب، وسأقوم فقط بإدارة الفرق المختصة بـ السوفت وير والخوادم”.

كما هدد في وقت سابق، بمقاضاة أي موظف يقوم بتسريب أي معلومات خاصة بشركة تويتر إلى وسائل الإعلام، كما منحهم مهلة قصيرة لا تتعدى ساعات معدودة؛ للموافقة على ذلك.

وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلها إيلون ماسك إلى موظفيه - وتم تسريبها إلى وسائل الإعلام- هدد ماسك بأنه سيقاضي أي موظف يسرب أي معلومات سرية خاصة بالشركة إلى وسائل الإعلام، مهددا بأن هذه الرسالة ستكون الأولى والأخيرة من نوعها لجميع موظفي الشركة، وأنه سيتخذ على الفور إجراءات تصعيدية.