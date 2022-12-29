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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: تريليون جنيه تكلفة حياة كريمة لتوفير الخدمات بالقرى.. فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي؛ بعدما وفّرت السلع الغذائية للمواطنين بقُرى محافظة سوهاج.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن قُرى المحافظة شهدت نقلة نوعية بعد إدراجها في مبادرة حياة كريمة، مُشيرًا إلى أن مؤسسة النائب محمد أبو العينين موجودة في قرية أم دومة بسوهاج؛ من أجل توقيع الكشف الطبي على المواطنين، وتقديم خدمات عديدة.

ووجه أحمد موسى، الشكر لمحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي؛ نظرًا لمجهوداته الملحوظة على أرض الواقع؛ من أجل خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن جميع احتياجات المواطنين يتم تقديمها داخل كل قرية من خلال مجمع عام للخدمات.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة تحمّلت تريليون جنيه تكلفة حياة كريمة؛ من أجل تخفيف الأعباء عن أهالي القُرى، وتوفير الخدمات لهم في قُراهم؛ بعدما وجّه الرئيس السيسي الذي يشعر بالمصريين، ويعمل على خدمتهم.

 

أحمد موسى حياة كريمة مؤسسة أبو العينين الخيرية التحالف الوطني السلع الغذائية

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