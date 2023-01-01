طقس بارد أول أيام 2023|تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1 يناير

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1-1- 2023، في القاهرة والمحافظات.





حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود خلال الأسبوع الجارى طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى