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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذري طهي الدجاج المجمد في المقلاة الهوائية أو الميكروويف.. إليك السبب

صدى البلد

مع تزايد عدد الأشخاص الذين يشترون المقالي الهوائية، أصبح جنون المقالي الهوائية في ذروته بلا شك. لقد أصبح أحد أكثر الاختراعات المفيدة في عصرنا. 

تعد المقالي الهوائية مثالية لصنع كل شيء من الكيك إلى قطع الدجاج وقد كشفت دراسة جديدة أن منتجات الدجاج المجمد المحضر في أفران الميكروويف أو المقلاة الهوائية قد تكون سامة. 

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجب تسخين الدجاج المجمد في فرن تقليدي حيث يمكن تسوية الدجاج النيء جيداً.

 بكتيريا السالمونيلا


1. تشير نتائج الدراسة إلى أن منتجات الدجاج المجمد قد تسببت مرارًا وتكرارًا في تفشي السالمونيلا.

2. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). عدد كبير من هذه الأجهزة لا يحتوي على القوة الكهربائية اللازمة لقتل بكتيريا السالمونيلا، مثل المقالي الهوائية وأفران الميكروويف وأفران التحميص وغيرها من الأجهزة وهي عدوى بكتيرية تصيب الجهاز الهضمي والتي لا تموت إذا لم تكن درجة الحرارة عالية بما فيه الكفاية.


3. على الرغم من أن هذه المنتجات تبدو مطبوخة، إلا أنه يوصى بطهيها حتى 74 درجة مئوية من الداخل. في عام 2006، بدأ المنتجون والمصنعون في إضافة تحذير الجمهور من استخدام الميكروويف لإعداد هذه المنتجات.

4. في بعض الحالات، يمكن استخدام أفران الميكروويف أو المقالي الهوائية لتحضير الدجاج المجمد بأمان. يوصي الخبراء بالاهتمام بالتعليمات، وفهم الفرق بين الدجاج النيء والمطبوخ، والتحقق من القوة الكهربائية للجهاز للتأكد من أن اللحم سيكون صالحًا للأكل.

 

المقالي الهوائية منتجات الدجاج المجمد تسخين الدجاج المجمد تفشي السالمونيلا

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