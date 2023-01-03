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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: بيراميدز بيصرف مليارات وصفر إنجازات

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

أعرب الإعلامي مجدي عبد الغني عن دهشته من طريقة إدارة نادي بيراميدز وعدم تحقيق أي انجاز أو تقديم مستوي مميز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

أضاف عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة "الشمس" أن هناك شيء خطأ يحدث داخل نادي بيراميدز فى ظل صرف مليارات وعدم تحقيق إنجازات.

وقال عبد الغني: "بالأمس علقت علي استقدام طاقم حكام أجنبي لمواجهة الأهلي وسداد بيراميدز 50 ألف دولار وأكدت أن بيراميدز سيخسر من المارد الأحمر سواء بحكام أجانب أو مصريين لأنه فريق بدون دوافع".

وأكد مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر أن النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز واستحق الفوز اليوم، وكان الفريق صاحب التركيز الأكبر لذلك استطاع أن يحقق الفوز بالثلاث نقاط واستغلال تعثر الزمالك بالخسارة أمام أسوان.

ويذكر أن الأهلي تصدر جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على بيراميدز بثلاث أهداف مقابل هدف.

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