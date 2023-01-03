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رئيس التحرير
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أخبار البلد

داليا إبراهيم تحصد المركز الثاني في جوائز "القيادة المتميزة"

داليا إبراهيم رئيس
داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر

فازت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، بالمركز الثاني في جوائز رابطة ماجستير إدارة الأعمال "إيه إم بي إيه" AMBA وجمعية خريجي إدارة الأعمال BGA لعام 2022-2023، فئة القيادة المتميزة.

واستلمت داليا الجائزة في حفل أُقيم في لندن، حيث كرمت رابطة ماجستير إدارة الأعمال وجمعية خريجي إدارة الأعمال الفائزين بجوائز التميز في تسع فئات هي: طالب العام في ماجستير إدارة الأعمال، والقيادة المتميزة، وأفضل شركة ناشئة، وأفضل رائد أعمال، وأفضل استراتيجية ابتكار، وأفضل مبادرة للتعلم مدى الحياة، وأفضل شراكة بين كليات إدارة الأعمال، وأفضل مبادرة للثقافة والتنوع والشمول، وأفضل مبادرة للمسئولية الاجتماعية والاستدامة.

وقد تم اختيار داليا إبراهيم من قِبل الجامعة الأمريكية في مصر كالمُرشح الوحيد من الجامعة ، ثم تمّ اختيارها من قِبل رابطة ماجستير إدارة الأعمال وجمعية خريجي إدارة الأعمال ضمن الخمس مرشحين النهائيين على مستوى العالم في شهر سبتمبر، وتم إعلان النتيجة النهاية فى شهر ديسمبر فى لندن.

وتهدف جائزة التميز في الريادة إلى تكريم خريجي كليات إدارة الأعمال المعتمدة من رابطة ماجستير إدارة الأعمال الذين أحدثوا تأثيرًا في عالم الأعمال بعد تخرُّجهم، والاحتفاء بإنجازاتهم، وأعمالهم، وأدائهم في هذا المجال.

وحصلت داليا على شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة في عام 1993. وحصلت على درجة الماجستير فى الإدارة العامة عام 1999، ثم الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية عام 2014 من نفس الجامعة.

والتحقت داليا بشركة نهضة مصر للنشر في عام 1994، وتقلَّدت فيها العديد من المناصب. وخلال العشرين سنة الماضية ساهمت في تأسيس 6 شركات جديدة لمجموعة نهضة مصر؛ منها شركة نهضة مصر لتطوير المحتوى الفكري الإلكتروني في عام 1998، والتي تعرف حاليًّا بنهضة مصر للذكاء الاصطناعي، والتي تقدم خدمات متنوعة لدعم التعليم الإلكتروني. وشركة نهضة مصر للدعاية والإعلان، والتي توفر حلولًا متكاملة لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة، وشركة نهضة مصر للصحافة والإعلام والتي تصدر نسخًا عربية لأشهر المجلات الترفيهية في العالم، مثل: ديزني Disney، وناشيونال جيوجرافيك National Geographic ، وشركة نهضة مصر للتجارة والتوزيع.

وفي عام 2011، اُختيرت داليا لشغل منصب رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر. وفي عام 2017، أنشأت داليا شركة نهضة مصر لريادة الأعمال "EdVentures"، أول شركة رأس مال مخاطر تهدف إلى دعم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم والاستثمار بها.

واستكمالًا لدور نهضة مصر الفعال في تطوير قطاع التعليم أسست داليا شركة "تأهيل لإجادة مهارات التعليم والتدريب المهني" في عام 2021، بهدف تقديم حلول للعمالة المتوفرة من خلال التركيز على التعليم والتدريب الفني ودعمها بالمهارات المختلفة.

وتشغل داليا منصب عضو مجلس الأمناء في عدد من المؤسسات مثل "إندفور إيجيبت" المتخصصة في مجال ريادة الأعمال، وشركة "إنجاز"، حاضنة الأعمال الخاصة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورابطة سيدات رائدات الأعمال، ورابطة مستثمري سيدات أعمال مصر، ومؤسسة "التعليم من أجل التوظيف".

وفي سبتمبر الماضي، اُختيرت داليا ضمن أفضل ثلاث سيدات ورواد أعمال في إفريقيا فى فئة "الإنجازات على مدار العمر" خلال منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال، الذي أُقيمت فعاليته في القاهرة.

وفي 2020 حصلت داليا إبراهيم على جائزة «المرأة العربية والمسئولية المجتمعية» من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية تحت رعاية جامعة الدول العربية. كما حصلت على جائزة "أفضل خريج" من قسم إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية لعام 2017. كما تم اختيارها ضمن ال 50 سيدة الأكثر تأثيرًا بمؤسسات الأعمال خلال 2017 وذلك خلال الاحتفال السنوي الذى تنظمه مجلة "أموال الغد" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

داليا إبراهيم نهضة مصر دار نهضة مصر دار نهضة مصر للنشر ماجستير إدارة الأعمال جمعية خريجي إدارة الأعمال لندن

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