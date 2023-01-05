بصرف على أخواتي..قصة كفاح شهد في بيع الساندوتشات أمام جامعة عين شمس|فيديو

برغم صغر سنها إلا أنها استطاعت أن تلفت الأنظار بكفاحها وراء لقمة العيش الحلال، شهد فتاة في الصف الثاني الثانوي تبلغ من العمر ١٧ عاماً، تحملت مسئوليتها وأخواتها خاصةً بعد وفاة والديها.

تقطن شهد في منطقة إمبابة، وتتوجه كل صباح إلي جامعة عين شمس لتبيع الساندوتشات للطلبة، بأسعار مناسبة توفر لها دخل يساعدها في تحمل نفقات الحياة.

وأشارت شهد أنها تملك شقيقتين، وأحبت أن توفر لنفسها مشروع يكفل لها مصاريف دراستها، واقترحت على خالتها الفكرة وشجعتها على ذلك.

وروت شهد أنها شعرت بالتوتر والخجل في البداية عندما كانت تبيع لأول مرة الساندوتشات في الشارع، ولكنها تلقت الدعم الذي دفعها للاستمرار في العمل بعزة نفس دون خجل.

وتحلم شهد بتوفير مصدر دخل يوفر لها حياة كريمة مع أخواتها، وآن تنهي دراستها وتصبح مثال مشرف كما تمنى والديها الراحلين منها.