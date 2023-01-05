ملك زاهر بإطلالة مشابهة لـ أحمد السقا من فيلم «همام في امستردام»|شاهد

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، فيديو جديدًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ملك زاهر مرتدية أيس كاب باللون الأسود، مع نظارة شمس بنفس اللون، وجاكيت شتوي، ووضعت "زاهر" صورة للفنان أحمد السقا من فيلم “همام في امستردام” لتشابه الاطلالتين معًا.

يُذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة: "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر في اليد.

وتابعت قائلة:"بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".