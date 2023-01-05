عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك زاهر بإطلالة مشابهة لـ أحمد السقا من فيلم «همام في امستردام»|شاهد

ملك زاهر
ملك زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، فيديو جديدًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ملك زاهر مرتدية أيس كاب باللون الأسود، مع نظارة شمس بنفس اللون، وجاكيت شتوي، ووضعت "زاهر" صورة للفنان أحمد السقا من فيلم “همام في امستردام” لتشابه الاطلالتين معًا. 

ليلى زاهر تزور مستشفى 57357 رفقة شقيقتها ملك| شاهد

ملك زاهر تثير ضجة على الانستجرام في أحدث ظهور لها

 يُذكر أن ملك أحمد زاهر تحدثت، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة:  "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر في اليد.

وتابعت قائلة:"بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".
من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".

الفنانة ملك أحمد زاهر ملك احمد زاهر احمد زاهر ملك زاهر إطلالات ملك أحمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

تفاصيل الملف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة عزيز يعقوبو

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

مفاجأة.. الأهلي يضم خالد عبدالفتاح من سموحة مجانًا.. تفاصيل

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

حضن فيريرا وباسه..مرتضى منصور يعلن السبب الحقيقي لرحيل أسامة نبيه عن الزمالك

مفاجأة في أسعار الذهب عالميا اليوم

موضوعات متعلقة

كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد ليلي علوي.. شاهد

ببنطلون جلد| الراقصة جوهرة تتألق بإطلالة باللون الأسود .. شاهد

حلوة الحلوات.. إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ليلى علوي

بيبعت رسائل غريبة ومتتبع الأماكن اللي بروحها.. رحمة حسن تكشف أفعال معجب

بسيلفي صباحي.. منة فضالي تخطف القلوب في أحدث ظهور

مش قادرين نتحرك.. إصابة محمد محمود عبدالعزيز وزوجته بوعكة صحية في فرنسا

قريبا.. عمرو دياب يشوق المتابعين لصدور أحدث أغانيه

ترشيحاتنا

بايدن يعرب عن قلقه بشأن النهج الصيني في التصدي لكورونا

صدام ناري بين تشلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل الإفراج عن كريم يونس

هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بسبب السفر أو العمل.. اعرف الضوابط

سلطان التركي أم سليمان الغاني|من أطول رجل في العالم بعد المنافسة الجديدة؟

يوم القيامة.. رسائل عاجلة لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد لـ كورونا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

عادات كارثية يومية بسيطة تضر بصحتك.. رقم 6 تسبب انفصال شبكية العين

نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة أمال ماهر يثير الجدل.. برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

نجوم يخفون وجوه أبنائهم|حسن الرداد ينشر صورة يد مولوده..وحماقي فعلها قبل 5 سنوات

فيديو

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ