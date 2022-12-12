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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك أحمد زاهر تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر،  جمهورها بـ اطلالة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وعلقت ملك احمد زاهر على الصورة بوضع إيموشن فراشة وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على إعجابهم . 


يذكر أن تحدثت ملك أحمد زاهر، عن أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها، معقبة:  "بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

 

وأوضحت ملك أحمد زاهر ، أنه في إحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر في اليد.

وتابعت قائلة:" بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".


من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".

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