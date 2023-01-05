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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد رفعت : نصيب الأسد لمحافظات الصعيد في مشروعات حياة كريمة | فيديو

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت ، إن " نصيب الأسد " من مبادرات  حياة كريمة  كانت لصالح الصعيد ، ونجحت نجاحا باهرا ، موضحا :" فتحت شهية الدولة المصرية للانتقال لقرى الدلتا " .

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد رفعت ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مبادرات " حياة كريمة " توسعت لتشمل خدمة 60 مليون مواطن مصري ، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج كان نصيبها الأكبر من المشروعات في 7 مراكز .

وأشار ، إلى أن محافظة سوهاج تعرضت لظلم شديد السنوات التي ما قبل المبادرة ، وهي محافظة بطول 125 كيلو ، يتخطى عدد سكانها يتخطى 5 مليون مصري .

 

حياة كريمة توك شو الكابت الصحفي أحمد رفعت سوهاج محافظة سوهاج

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