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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حجازي وطارق حامد أساسيان.. تشكيل كلاسيكو الدوري السعودي بين اتحاد جدة والهلال

أحمد حجازي وطارق
أحمد حجازي وطارق حامد

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة، تشكيل فريقه لملاقاة الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة دوري “روشن”.

تشكيل اتحاد جدة

وشهد تشكيل اتحاد جدة تواجد الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد.

وضم تشكيل اتحاد جدة كلا من:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – مهند الشنقيطي

خط الوسط: هيلدر كوستا – طارق حامد – إيجور كورنادو – عبدالعزيز البيشي

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو

تشكيل الهلال

فيما أعلن رامون دياز تشكيل الهلال والذي ضم كلا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حمد اليامي – علي البليهي – جانج هيون سو – سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو – جوستافو كويلار – أندريه كاريلو

خط الهجوم: سالم الدوسري – أديون إيجالو – ميشيل ديلجادو

وتُقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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