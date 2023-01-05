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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يخضع لفحص طبي عاجل .. تفاصيل

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بأن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص للجهاز الهضمي يوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون تحت التخدير الجزئي بسبب الفحص، مشيرة إلي أن آريه درعي سيحل محل نتنياهو، وفقا لاتفاقات الائتلاف.

مخاوف دولية وتحذيرات.. أزمات داخل حكومة الاحتلال| وكواليس أول تحد قضائي لـ نتنياهو

حكومة نتنياهو تكشف عن خطة مثيرة للجدل لإصلاح المحكمة العليا الإسرائيلية

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عن خطة مثيرة للجدل لإصلاح المحكمة العليا الإسرائيلية، تتضمن تشكيل لجنة للنظر في ترشيحات عضوية المحكمة، ومنح الكنيست حق نقض أحكامها.

وتثير خطة حكومة نتنياهو التي كانت منتظرة منذ فترة حفيظة الأوساط القضائية الإسرائيلية، كونها تحد من اختصاصات السلطة القضائية، وتمنح الحكومة والكنيست اللذين يسيطر عليهما اليمين المتشدد صلاحيات أوسع في مواجهتها.

نتنياهو إسرائيل رئيس وزراء اسرائيل الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

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