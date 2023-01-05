نتنياهو يخضع لفحص طبي عاجل .. تفاصيل

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بأن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص للجهاز الهضمي يوم الجمعة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون تحت التخدير الجزئي بسبب الفحص، مشيرة إلي أن آريه درعي سيحل محل نتنياهو، وفقا لاتفاقات الائتلاف.

وفي وقت سابق، كشفت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو عن خطة مثيرة للجدل لإصلاح المحكمة العليا الإسرائيلية، تتضمن تشكيل لجنة للنظر في ترشيحات عضوية المحكمة، ومنح الكنيست حق نقض أحكامها.

وتثير خطة حكومة نتنياهو التي كانت منتظرة منذ فترة حفيظة الأوساط القضائية الإسرائيلية، كونها تحد من اختصاصات السلطة القضائية، وتمنح الحكومة والكنيست اللذين يسيطر عليهما اليمين المتشدد صلاحيات أوسع في مواجهتها.