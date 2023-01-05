القس رفعت فكري: الرئيس السيسي صاحب عقل مستنير وقلب متفتح.. فيديو

أكد القس رفعت فكري، الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، أن السيد المسيح شخصية محورية لكل البشر ويؤمن به المسلمون والمسيحيون.

وقال رفعت فكري، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إنه لا يوجد إنسان أو نبي لا قبل المسيح ولا بعده ولد بنفس ظروف ولادة السيد المسيح.

وتابع الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، أن كل لكنائس تحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح، مؤكدا أن الاختلاف بين الطوائف المسيحية في الزي ولكننا نتفق في الكثير من الأمور.

صاحب قلب متفتح

الرئيس السيسي يقول إنه رئيس لكل المصريين، ليس قولا فقط، ولكن قولا وفعلا، مؤكدا أن الرئيس صاحب عقل مستنير وصاحب قلب متفتح.