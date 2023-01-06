الذهب عيار 21 يسجل 1730 جنيها.. والأرصاد تحذر من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام القادمة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

الكهرباء: 3 مليارات جنيه استثمارات البنية التحتية في سوهاج.. فيديو

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن استثمارات البنية التحتية للكهرباء في سوهاج بلغت 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في استقرار الكهرباء بشكل كامل.

طول عمرنا أخوات وحبايب.. سهير رمزي تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. فيديو

هنأت الفنانة سهير رمزي، الاقباط بعيد الميلاد المجيد قائلة: كل سنة وهم طيبين وكل سنة والشعب المصرى بخير، وكل سنة وطول عمرنا أخوات وحبايب.

الأرصاد تحذر من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام القادمة| فيديو

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظواهر جوية عنيفة خلال الأيام القادمة، لافتة إلى أن هناك فرص أمطار على السواحل الغربية يوم الأحد القادم ، وتزداد فرص الأمطار بكثافة يوم الاثنين على السواحل الشمالية للبلاد والمناطق الداخلية.

وزير القوى العاملة: لا صحة لما يتردد حول تصفية العاملين بالخارج.. فيديو

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن لدينا 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل المشكلات، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتردد حول تصفية العاملين بالخارج.

الذهب عيار 21 يسجل 1730 جنيها.. الشعبة تكشف آخر أسعار المعدن الأصفر

أكد الدكتور نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم 1730 جنيه، وأن سعره العالمي بـ 1830 دولار لـ الوقية، وأن عيار 18 يسجل 1483 جنيه، بعد طرح شهادات بعائد 25%.

مصطفى بكري: 1.5 تريليون جنيه تم صرفهم على صعيد مصر..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس أكد أن هناك 1.5 تريليون جنيه تم صرفهم على صعيد مصر، من إجمالي 7 مليار جنيه بكافة المشروعات التي تم إقامتها بالدولة، وهي نسبة كبيرة.

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية للصين بشأن كورونا..فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الصين، وطلبت منظمة الصحة العالمية من الصين مشاركة بيانات دقيقة حول وضع كورونا.

أى حلم ممكن يتحقق.. صاحب مصنع: الرئيس السيسي سند للصناعة المصرية

قال أحمد العريان صاحب أحد المصانع بسوهاج، إن زيارة الرئيس السيسي لهم بمثابة شرف وسند ودافع نحو المزيد من العمل.