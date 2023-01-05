طول عمرنا أخوات وحبايب.. سهير رمزي تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. فيديو

هنأت الفنانة سهير رمزي، الاقباط بعيد الميلاد المجيد قائلة: كل سنة وهم طيبين وكل سنة والشعب المصرى بخير، وكل سنة وطول عمرنا أخوات وحبايب.

وقالت سهير رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لا يوجد تفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وطول عمرنا أخوات وجيران وكل سنة وهما طيبين، والأقباط دائما بيقولولنا في أعيادنا كل سنة واحنا طيبين”

عمل درامي

وتابعت سهير رمزي: صديقاتي المسيحيات في أى موقف سواء فرح أو حزن كانوا يدعموني بشكل كامل، وتعاملت مع الفنان هاني رمزي، في عمل درامي هو فنان على خلق"