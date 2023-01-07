الشيوخ يناقش استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.. الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، أربعة اجتماعات الأسبوع المقبل.

و من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعانها يوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس وبحضور المسئولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصفر بالمجلس وبحضور المسئولين عن وزارات البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والتجارة الصناعة.