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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاحه .. موسم ثاني من مسلسل Wednesday

Wednesday
Wednesday

أعلنت منصة نتفلكيس العالمية عن تقديم موسم ثاني من المسلسل الشهير Wednesday بعد النجاح الكبير الذى حققه .

وكان قجد تفوق مسلسل Wednesday  في قوائم مشاهدات منصة نتفليكس، وأصبح الأكثر متابعة على الإطلاق، متخطيا مسلسل الإثارة والجريمة المثير للجدل Dahmer، بعد ثلاثة أسابيع من عرضه.

مسلسل Wednesday هو ثالث عمل في تاريخ نتفليكس يحقق أكثر من مليار ساعة مشاهدة خلال شهر واحد، بعد Squid Game والموسم الرابع من Stranger Things.

وحصد مسلسل نتفليكس Wednesday أول ترشيح جولدن جلوب له بعد نجاحه الكبير على المنصة العالمية، وهو ينافس على جائزة أفضل مسلسل كوميدي ضمن قائمة ضمت الأسماء التالية:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

تعرضت الممثلة الأمريكية الشابة جينا أورتيجا بطلة مسلسل Wednesday لحملة صارمة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة تصرفا الطائش الذي كاد يعرض المئات من صناع العمل إلى الإصابة بفيروس كورونا.

Wednesday يتفوق على مشاهدات Dahmer ورقم قياسي لمسلسل هاري وميجان

مسلسل نتفليكس Wednesday يحصد أول ترشيح لجوائز جولدن جلوب لعام 2023

جينا أورتيجا التي تبلغ من العمر 20 عاما، وتصدر مسلسلها Wednesday قائمة مشاهدات منصة نتفليكس، تلقت ردود فعل عنيفة بعد اعترافها بتصوير أحد مشاهد الرقص البارزو في العمل أثناء معاناتها مع أعراض فيروس كورونا. 

 

تسببت بطلة Wednesday في تساؤل العديد من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى جدية صناع الأعمال الدرامية والسينمائية بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في ظل اشتداد الوباء بين سبتمبر 2021 ومارس 2022 في رومانيا. 

Wednesday فيروس كورونا كورونا مواقع التواصل الاجتماعي روما فيروس كورونا

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