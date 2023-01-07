الأغرب.. ولادة توأم في عامين مختلفين |صور

رحب زوجان من تكساس بولادة توأم لا يفصل بينهما سوى 5 دقائق، لكن إحداهما ولدت في 2022 والأخرى في 2023، وذلك خلال نهاية العام المنصرم وبداية العام الجديد.

ولدت الابنة الأولى «آني جو» في الساعة 11:55 مساءً بالتوقيت المحلي في 31 ديسمبر 2022، بينما ولدت شقيقتها التوأم «إيفي روز» بعد منتصف الليل بقلي ، مما جعل تاريخ ميلادها الأول من يناير 2023.

مخاض مبكر

شارك حساب NowThis قصة التوأم المثيرة للاهتمام على حساب إنستجرام، حيث توقع الزوجان من تكساس أن يرحبا بتوأمهما في 11 يناير عبر عملية قيصرية مخطط لها.

لكن جاء الأم مخاضها في عشية رأس السنة الجديدة، ووضعت التوأم في توقيتين مختلفين، مما جعل منهما حالة نادرة.

جذبت القصة الرائعة انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق الكثيرون مازحين أن هذه ستكون قصة تحدد حياتهما بأكملها.

