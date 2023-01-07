الدكتور أحمد السبكي: مستشفيات الرعاية الصحية تتمتع بإمكانات تضاهي المعايير العالمية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وناقش اللقاء، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات رعاية المرضى والحلول الطبية المتطورة، وكذلك تبادل الخبرات والتعاون في مجال السياحة العلاجية وتقديم الرعاية الصحية للوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى امتلاك مصر جميع المقومات والإمكانات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

واستعرض اللقاء، إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية متميزة تضاهي المعايير العالمية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، وتطويرها بالخدمات والأجنحة الفندقية، والتدريب المستمر للأطقم الطبية والتمريضية، وضمها لخبراء واستشاريي الرعاية الصحية، وإنجازاتها في الحصول على الاعتمادات الدولية؛ وذلك كله بما يُمكِّنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفياتها، خاصة بالمحافظات السياحية المُطبق بها المنظومة، وعلى رأسها مستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر.

واستعرض اللقاء، نجاحات هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي للمؤتمرات والأحداث الدولية، وأهمها التأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في الفترة من "6-18" نوفمبر 2022، وشارك به العديد من رؤساء الدول والشخصيات المهمة بالعالم، علاوة على نجاحاتها في حصاد العديد من الجوائز والشهادات العربية والدولية، وأبرزها حصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء "GGHH"، وكذلك حصولها على الجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، إضافة إلى فوز هيئة الرعاية الصحية بالجائزة الذهبية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، والسعي للحصول على اعتمادات JCI ، TEMOS لتعزيز منافستها مع المراكز الطبية العربية والعالمية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز تطوير قطاع السياحة العلاجية في مصر، ووضع أسس التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، والتعاون للتعريف بمناطق السياحة العلاجية التي تؤهلها لتكون من أهم المناطق المتميزة على مستوى العالم في هذا النوع من السياحة في ظل ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من توفير وتحسين الخدمات الطبية الجيدة، ووضع خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بهدف النهوض بالمنشآت الصحية لجذب أنظار السياح الراغبين للعلاج، مؤكدًا امتلاك مصر والمحافظات السياحية بها المقومات الكافية لتصبح وجهة متميزة للسياحة العلاجية.