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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رونالدو يكشف سبب إنتهاء عمله في أوروبا وانتقاله إلي النصر السعودي ..فيديو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "لماذا أنتهي عمل رونالدو في أوروبا ؟"، تناولت فيه أسباب إنهاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو عمله في أوروبا واتجاهه للعب في الدوري السعودي.

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وأوضح التقرير أنه خلال مؤتمر تقديم كريستيانو رونالدو لاعباً جديداً في نادي النصر السعودي، قال رونالدو أن عمله أنتهي في أوروبا، وأنه حان الوقت لكتابة التاريخ في قارة أخري.

وتابع التقرير أن الأرقام تتحدث عن نفسها حول تاريخ كريستيانو رونالدو في أوروبا، 34 بطولة حققها رونالدو من 2002 وحتي 2022، 5 ألقاب منها لبطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي قناة العربية كريستيانو رونالدو وجورجينا رونالدو

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