حبس عامل سرق حجر ألماس من داخل شركته بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حجر ألماس من داخل الشركة محل عمله بالجمالية "بأسلوب المغافلة".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حجر ألماس من داخل الشركة محل عمله بالجمالية "بأسلوب المغافلة"، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل مقيم بمحافظة القليوبية بعرض حجر ألماس "مجهول المصدر" للبيع بأحد محال الصاغة بدائرة القسم بالإنتقال والفحص تم ضبطه.



وبمناقشته عن مصدر الحجر ، إعترف بقيامه بسرقته بأسلوب "المغافلة" من داخل الشركة محل عمله بمحافظة القليوبية حال قيامه بتنظيف المكتب الخاص بمالك الشركة .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.