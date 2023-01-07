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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: رسائل السيسي في الإحتفال بأعياد الميلاد المجيد طمأنت المصريين

النائبة د. شيماء
النائبة د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب

أكدت النائبة د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، داخل كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، بعثت الطمأنينة في نفوس المصريين، وأن المستقبل أفضل مشيرة في تصريحات صحفية لها حرص الرئيس السيسي علي التأكيد علي الحكومة والدولة علي التعامل مع الأزمة العالمية وتداعياتها حيث قال الرئيس السيسي" "إحنا الحمد لله ماشيين كويس وإن كنا بنعاني، ولكن مانخفش ومانقلقش وبقول من فضلكم هتلاقوا ناس بتتكلم كلام كتير واللي بيتكلم مايعرفش.. فيقولك خلي بالك قناة السويس مش عارف هيعملوا فيها ايه وهيبعوا حاجة.. لو فيه حاجة هعملها هقولكم كلكم معلناً.

أكدت " نبيه" فى بيان صحفى لها أن رسائل الرئيس السيسي خلال قداس عيد الميلاد، طمأنت المصريين وحثتهم على عدم اتباع والسماع للشائعات المغرضة.

وشاركت النائبة شيماء نبيه أمس في تقديم التهنئة للإخوة الأقباط ولقداسة البابا تواضروس الثاني ، أمس مؤكدة أن المصريين نسيج واحد وستظل مصر مستقرة بتلاحم شعبها ، وستظل مصر مستقرة قوية بفضل القيادة الحكيمة.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد، مقدمًا له باقة ورد، وذلك خلال حضوره في كاتدرائية ميلاد المسيح.

وقال عبد الفتاح السيسي، مهنئًا الأقباط بعيد الميلاد المجيد: "كل سنة وأنتم طيبين ويارب السنة دي تكون سنة خير وسلام وسعادة وأمن وأمان علينا كلنا مش بس في مصر ولكن في العالم كله".

وتابع: "النهاردة مناسبة جميلة وسعيدة وكان المفروض أقول كل سنة وانتم طيبين، وأعطي الفرصة لقداسة البابا تواضروس، أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز للبابا تواضروس وليكم كلكم".

وأضاف:"عايز اقولكم انتوا متعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللى أنا اقدر به قداسة البابا تواضروس الثاني، وفي كل مرة أسمع حديث لقداسته او حتى الكتاب اللى صدر عنه قداسته اجد فيه حكمة وبلاغة عظيمة ومش هنسي ابدا حديثه لما قال الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق، وبقول كده لعشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز ودي لازم تبقى دي متاصلة في نفوسنا، إحنا محتاجين دايما في كل مناسبة نأكد ان احنا واحد مفيش أي شكل من أشكال التفرقة ما بينا لأن لو فيه تفرقة مننجحش ابدا والكلام ده مش بس للأقباط ولكن لينا كلنا كل الشعب واحنا بنحبكم، كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم".

الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة قداس عيد الميلاد البابا تواضروس الثاني

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