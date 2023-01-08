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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف: مقارئ للسيدات المتقنات لحفظ القرآن الكريم بـ 5 محافظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، وحرصًا من وزارة الأوقاف على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، عقدت مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - المنوفية - القاهرة - الإسكندرية - الشرقية)، برئاسة شيخات المقارئ.

 

افتتاح 20 مسجدًا الجمعة القادمة 

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، سيتم افتتاح ( 20 ) مسجدًا يوم الجمعة 13/1/2023م، منها (14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 541 ) مسجدًا، منها ( 443 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 98  ) مسجدًا صيانة، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الوادي الجديد 
م المسجد وعنوانه
1.  الشوادي - الفرافرة
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2.  الربعمائة- ميت طريف - دكرنس
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
3.  القليعة – قرية تلت - الفشن
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
4.  العتيق –  قرية الكعابي - سنورس
5.  الرحمن الجالي- عزبة سالم جاد- الشواشنة
6.  الرحمن – قرية العزب – مركز الفيوم جنوب
7.  محمد حسن السيد- طامية 
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
8.  عمر بن الخطاب – عزبة زكي الجرنوس – بني مزار
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
9.  عبد اللاه – بطورس – أبو حمص ثان
10.  سامي الركيب – طيبة - الدلنجات
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
11.  آل عارف – عنيبس – جهينة 
12.  الرحمن – العاقولة – قرية السلام – جنوب دار السلام
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
13.  عبد الرازق- صالحجر - بسيون
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
14.  النور – قرية البنائين - بلطيم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
1.  السيدة زينب –  مدينة الخارجة – حي المحافظة القديم 
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
2.  زيد بن حارثة – العبور – حي الأربعين
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3.  علي محمود – معصرة سمالوط- شرق
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
4.  النور – كفر عبد الله عزيزة  - منيا القمح
5.  الحضري – كفر الصعيدي – منيا القمح
6.  الأربعين – ميت بشار

الأوقاف وزارة الأوقاف القران الكريم مقاصد القرآن الكريم ترسيخ الفهم الصحيح مقارئ السيدات الواعظات

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