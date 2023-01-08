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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة مميزة. طريقة تحضير الكريب بخطوات بسيطة

كريب
كريب

يعد الكريب من الأكلات المميزة التي يمكن تقديمها حلوة أو حادقه ، ويمكن تحضيره بمذاق غني ومختلف.

وإليك طريقة تحضير الكريب بخطوات سهلة.

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مقادير الكريب 

1 كوب دقيق
1كوب حليب
2 بيضه
2 ملعقة كبيرة زيت
¼ ملعقة صغيرة ملح أو سكر (حسب رغبتك فى كريب حادق أو حلو)
شيكولاتة سائلة

طريقة تحضير الكريب 

اضربي البيض مع ½ كوب حليب جيدا
ضعي الخليط الجاف مع البيض و الحليب واخلطيهم جيدا
ضيفى باقى الحليب و اخلطى مرة اخرى
ضعي الزيت، واخلطي حتى يصبح لديكى قوام يشبه الكريمة
اتركيه ساعة جانبا فى الهواء ليرتاح
ضعي مقلاة غير لاصقة و سخنى بها ملعقة صغيرة زيت
صبي مقدار مغرفة من الخليط و وزعيها على المقلاة
انتظرى نصف دقيقة ثم اقلبيه على الناحية الأخرى لمدة 15 ثانية ثم ارفعيه من المقلاة
احشي الكريب بالطريقة المفضلة 

المصدر timesofindia

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