أكلة مميزة. طريقة تحضير الكريب بخطوات بسيطة

يعد الكريب من الأكلات المميزة التي يمكن تقديمها حلوة أو حادقه ، ويمكن تحضيره بمذاق غني ومختلف.

وإليك طريقة تحضير الكريب بخطوات سهلة.

مقادير الكريب

1 كوب دقيق

1كوب حليب

2 بيضه

2 ملعقة كبيرة زيت

¼ ملعقة صغيرة ملح أو سكر (حسب رغبتك فى كريب حادق أو حلو)

شيكولاتة سائلة

طريقة تحضير الكريب

اضربي البيض مع ½ كوب حليب جيدا

ضعي الخليط الجاف مع البيض و الحليب واخلطيهم جيدا

ضيفى باقى الحليب و اخلطى مرة اخرى

ضعي الزيت، واخلطي حتى يصبح لديكى قوام يشبه الكريمة

اتركيه ساعة جانبا فى الهواء ليرتاح

ضعي مقلاة غير لاصقة و سخنى بها ملعقة صغيرة زيت

صبي مقدار مغرفة من الخليط و وزعيها على المقلاة

انتظرى نصف دقيقة ثم اقلبيه على الناحية الأخرى لمدة 15 ثانية ثم ارفعيه من المقلاة

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المصدر timesofindia